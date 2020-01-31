大年初六開工日，南投縣草屯鎮王男中午跟友人喝開工春酒，以為自己還清醒，開賓士車返家途中意外撞斷電線桿，電桿倒壓在引擎蓋，王男嚇傻呆坐在車內，所幸人未受傷，但附近社區住戶就沒這麼好運，因電桿被撞斷導致停電數小時，住戶直喊「沒電視可看！」。

66歲的王男昨午跟朋友在餐廳喝春酒，飲了幾杯威士忌後，自己感覺酒已退了，就開著自己的賓士車準備回家休息，行經草屯鎮敦和路失控撞上路邊的電線桿，電桿應聲倒塌壓在該車引擎蓋上，電線的電流聲一直傳出，目擊的路人擔心火花冒出會讓車子燒起來，趕緊打119報案。

王男撞斷電桿，電桿倒下佔據整條道路，雙向汽機車皆無法通行，警方通知台電公司工程車將電桿吊起，才恢復道路通暢，因電桿斷了，附近的住戶也因而停電了好幾個小時，直稱「都沒電視可看」。

警方調查，附近民眾怕會火燒車，一直催王男下車，但他不肯下車，熱心的民眾趕緊開副駕駛座的門，將他拖出車外，但王姓駕駛堅持自己沒受傷，拒絕送醫，但警方到場施行酒測，結果酒測值達每公升0.79毫克，被警方依公共危險罪移送。

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(中時電子報)