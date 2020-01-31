摩根大通（JP Morgan，或稱小摩）分析師在 2019 年底曾發表預測，認為蘋果(Apple Inc.)將會改變一年發表一次 iPhone 的策略，從 2021 年開始每年更新兩次 iPhone 產品線，來跟華為(Huawei)、三星(Samsung)對手等競爭。根據近期天風國際證券分析師郭明錤的預測，上述看法成真的可能性很高。而除了常規性的 iPhone 更新(秋季)，分析師郭明錤預測 2021 年上半年蘋果將會推出一款採用 LCD 螢幕的新機，特別之處在於其指紋辨識技術預計將會與側邊按鍵(電源鍵)整合。若成真，這將是蘋果首次在 iPhone 中採用此作法。

天風國際證券分析師郭明錤日前釋出了對於 2020 年、2021 年蘋果產品線的預測，其中他預測蘋果會在 2021 年上半年推出一款採用 LCD 螢幕的機種，換句話說，這將是平價款式。郭明錤指出，這一款新機為了提高螢幕占比，會有比較小的螢幕頂端缺口(notch)，因此不會搭載 Face ID 臉部辨識技術，而預計會支援指紋辨識。但與過往是利用實體 Home 鍵整合 Touch ID 的機種不同，這一款新機的指紋辨識感測器預計將與側邊的電源鍵整合。他進一步點出，蘋果將會採用「全新設計」(new design)來改善使用者體驗，但是並未詳述具體實現的方法。

針對上述的新種，很有可能是先前《Digitimes》(電子時報)所指出的 iPhone SE 2 Plus(暫定名稱)。有傳聞指出可能在 2020 年底發表，但也有分析師認為發表時間落在 2021 年初。針對 iPhone SE 2 Plus，郭明錤先前預測會採用 5.5 吋或 6.1 吋螢幕，這款新機將與 2021 年蘋果預計秋季發表同時搭載 Face ID 以及螢幕下 Touch ID 的高階機種，組合成更完整的產品組合。

針對近期爆發的武漢肺炎疫情，郭明錤也點出了可能對蘋果帶來的影響。分析師指出，如果疫情無法在 3 月前改善，蘋果在供應端與需求端都有可能面臨不確定性與相關的潛在風險；而蘋果預計在 2020 年上半年發表的新品，有可能因為中國大陸年節後開工時間延後，而延期發表。

(中時電子報)