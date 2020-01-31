大陸迅速蔓延的病毒疫情正成為全球經濟面臨的一個新的潛在重大風險，有不少觀點認為，此次疫情對亞洲甚至全球經濟成長的影響可能將超越SARS，由於大陸目前在全球經濟中所占的占比更大。

據路透報導，日本央行副總裁雨宮正佳30日表示，在評估疫情對全球經濟增長的影響時，必須將大陸在全球經濟中的巨大影響力考慮在內，警示著可能造成的損害。

隨著武漢新型冠狀病毒肺炎傳播導致的死亡人數達到170人，全球股市30日大幅下挫，航空公司被迫削減航班，一些商店被迫關門。

標普在30日致客戶的報告中也指出，疫情除了對人類生命的威脅，它還可能打擊旅遊和消費活動，如果疫情蔓延，可能會嚴重削弱亞洲各國的經濟增長和財政狀況。

國際貨幣基金組織（IMF）則於30日表示，正在密切關注武漢肺炎疫情，但現在量化該疫情對大陸經濟可能產生的影響還為時過早。對消費者和企業需求的直接影響在此次疫情的爆發地湖北省最為嚴重，更廣泛的影響程度取決於病毒消退的速度。IMF發言人賴斯說，目前的風險是這些溢出效應可能更大，波及更廣，但目前都還不能確定。

中國社會科學研究院經濟學家張明表示，由於武漢肺炎疫情爆發，大陸首季經濟增長可能會跌破5％，花旗和其他一些銀行的經濟學家也預測了類似的放緩。

有分析人士將目前的武漢肺炎疫情與2002年到2003年的SARS疫情進行了比較，SARS導致約800人死亡，並拖累了亞洲的經濟增長，但許多人認為，這次對全球經濟增長的影響可能會更大，因為大陸目前在全球經濟中所占的占比更大，這與日本央行副總裁雨宮正佳的觀點相似。

(旺報 )