大陸1月官方製造採購經理人指數（PMI）報50，較2019年12月的50.2小幅回落，數值與市場預期無太大差異，外界關注的新型冠狀病毒肺炎疫情影響尚未充分體現在該月數據中，尚待觀察。

大陸國家統計局31日公布數據，1月份製造業PMI為50.0，非製造業商務活動指數為54.1，綜合PMI產出指數為53.0。

製造業PMI方面，大型企業PMI為50.4，中型企業PMI為50.1，兩者PMI均位於臨界點之上， 小型企業PMI為48.6，雖有回升，但仍位於臨界點之下。按分類指數生產指數和新訂單指數高於臨界點，原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於臨界點。

統計局在解讀中表示，因調查期間新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響尚未充分顯現，後續走勢需進一步觀察。路透報導，該結果與路透調查預估中值一致，而中國物流信息中心的文韜表示，經濟運行大致上來看穩定。不過面對當前疫情，預計春節後企業開工復工和市場需求短期將受到一定影響。

(工商 )