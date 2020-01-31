武漢肺炎疫情越演越烈，就連台灣也出現9起確診病例，民眾出門前都會配戴口罩防止感染。近日一名從中國武漢返台的台灣男子，其父親在臉書高調發文，過年期間不僅和家人吃團年飯，還跑去公園運動引發恐慌，氣得民眾紛紛打電話舉發。如今，台中市衛生局已找到該名男子，但他因為目前身體狀況良好，因此不會遭開罰。

據《自由時報》報導，李姓男子日前從武漢歸國，他的父親在臉書發文稱「兒子從武漢顛沛流離搭車到江西省的南昌市，再搭飛機回台」，不過李男歸國後卻沒有好好待在家中，還到公園運動，甚至跑去人多的百貨公司閒晃。

（圖／翻攝自臉書）

如果民眾從疫區回台而沒有發燒、咳嗽等症狀出現，依法將由區公所追蹤關懷14天，且當事人只能留在家中不得外出，若違反規定將以《傳染病防治法》開罰或被強制隔離到中央指定處所。

李男於23日返台無相關症狀，台中市衛生局24日要求他自主進行健康管理，26日將防疫升級，要求他居家隔離，但因為李男目前身體狀況良好，沒有發燒咳嗽等症狀，因此將不會開罰。

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(中時電子報)