據韓聯社報導，南韓外交部31日表示，從新型冠狀病毒發源地武漢及附近地區撤離的367名韓國公民當天上午8點乘首架撤僑包機飛抵首爾金浦機場，另有350名公民仍在疫區等待第二架撤僑包機。

南韓撤僑班機31日從武漢天河機場起飛，乘客下機後從專用檢疫通道轉移，無症狀者將在牙山（Asan）和鎮川（Jincheon）兩處的公務員訓練中心接受隔離生活兩周，有疑似症狀者立即送往國家指定醫院。

報導指出，首批撤僑約有720人報名，預計將有4架撤僑包機，但大陸目前只批准一架，韓方正與積極協商第二批撤僑事宜。

另外，韓國中央防疫對策本部今天表示，在韓國出現了第7例感染武漢肺炎的確診患者。該名患者為28歲韓國籍男性，他是自武漢經由青島於23日晚間10時20分，搭乘青島航空QW9901班機抵達仁川國際機場。報導指出，這名男子26日咳嗽，28日呈現出感冒症狀，從29日開始發燒達攝氏37.7度，且有發燒、咳嗽、濃痰等症狀而向保健所（衛生站）申報。

(中時電子報)