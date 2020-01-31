武漢肺炎新型冠狀病毒為全球經濟帶來全新風險，但新加坡的星展銀行資深經濟學家馬鐵英認為，雖然過去2年受到中美貿易戰影響，台商將在大陸的產線作調整，移回台灣或到東南亞及其他地區，但中國目前仍是台灣製造業者最大的離岸生產基地。中國因應新型冠狀病毒將春節假期延長，這段期間工廠的停工不可避免是會衝擊到台商的營運。回顧一下，台灣在2003年的SARS期間經歷了GDP增長收縮四分之一（2003年第二季GDP年減1.2％）。這不僅是由於私人消費的下降，還包括了出口的放緩。

馬鐵英認為，新型冠狀病毒nCoV危機還未解除，其中包括中國經濟可能放緩和暫時中斷以中國為中心的供應鏈間接影響台灣。這些間接影響因素將需要密切注意。如今，中國大陸仍然是台灣最大的出口市場，佔40％（包括通過香港出口的貨物）。台灣對中國的出口在去年的11月中才剛剛恢復正增長，這歸功於中國經濟的穩定和5G需求的增長。然而，受到新型冠狀病毒nCoV影響，中國經濟新一輪放緩將威脅台灣近期才復甦的出口力道。

整體而言，馬鐵英認為疫情對台灣消費與觀光產業造成直接衝擊，但由於基期低，相對影響不至於太大。星展甚至將2020全年GDP成長預估自2.0%調高至2.3%，主要著眼於2019年台灣第四季成長動能優於預期。

(時報資訊)