陳偉殷下一站確定了！大聯盟記者海曼（Jon Heyman）在推特上透露，陳偉殷與水手隊簽下小聯盟合約，包含大聯盟春訓邀請，要再拚回先發輪值，或可能定位在水手較缺乏的左投牛棚。

陳偉殷在2016年以5年8000萬美元與馬林魚簽約，締造該隊隊史投手最大合約，不過受到傷痛困擾，陳偉殷成績並不理想。去年更失去先發舞台，轉以牛棚投手出賽，讓他更適應不良，留下45場共68.1局，0勝1敗、自責分率6.59的成績，寫下他歷年最慘的自責分率。

馬林魚將陳偉殷釋出後，仍要負擔原合約剩下的2200萬美元，不過這也成為陳偉殷爭取下一張合約的優勢，因為新東家若讓陳偉殷上到大聯盟，僅要支付底薪即可。

陳偉殷已34歲，新球季要從小聯盟出發，以爭取在美職生涯的第3支球隊再站上大聯盟，此外水手在今日也簽下日籍投手平野佳壽，預計定位為中繼投手。

(中時 )