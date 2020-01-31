華新醫材原今天將提供５百盒讓民眾排隊購買，今天只能緊急喊卡，讓不少民眾一早到現場撲了個空。（吳建輝攝）

民眾撲空破口大罵，表示政府不顧人民死活，到處都買不到口罩，工廠還不能賣，這什麼政府。（吳建輝攝）

昨晚中央突宣布口罩將統一徵購調控，讓位在田中的華新口罩廠錯手不及，原今天將提供５百盒讓民眾排隊購買，今天只能緊急喊卡，讓不少民眾一早到現場撲了個空，得知政府將管控所有口罩破口大罵，表示政府不顧百姓死活，到處都買不到口罩，工廠還不能賣，這什麼政府。

華新醫材集團董事長鄭永柱表示，昨天開會時部長宣佈所有一般醫療、外科口罩產品，政府要徵用不得對外販售，由中央統一配置，到各級醫療院所及超商等販售，華新也配合政府政策，依造政府規定，也將原本今天開放給民眾購買限購1盒的口罩活動取消，對消費者比較抱歉。

鄭永柱有些原物料有部分漲價的情形，最大漲幅來到１倍左右，部分上游端也希望用現金交易才出貨。（吳建輝攝）

華新醫材預計將增加6條生產線，未來總共會有12條，新的6條60萬，舊的6條40萬，未來一天可以提供1百萬口罩。（吳建輝攝）

鄭永柱說，目前工廠內所有口罩都禁止出貨，接管時間從1月31日開始到2月15日，如果沒有延長的話，16號就能提供給民眾到工廠購買，目前場內受到管制的量大概有30萬片，存放等待政府統一裝運配銷，其他非醫療用口罩則不再此限。

鄭永柱還說，生產口罩的原料部分，政府也要求原料業者能增加產量，來供應所有口罩業者需求，有些原物料有部分漲價的情形，最大漲幅來到１倍左右，部分上游端也希望用現金交易才出貨，但大多國內廠商都配合政府不隨便漲價。

鄭永柱說，政府會中表示可以協助解決資金、人力問題，統一協助欲增加生產線的業者，華新這邊也配合政府，增加6條生產線，未來會有12條，新的6條60萬，舊的6條40萬，未來一天可以提供1百萬口罩，新的6條大約3個禮拜內會陸續完成，希望能夠滿足國人口罩的需求量，

(中時 )