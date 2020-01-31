因應「中國大陸新型冠狀病毒肺炎」確診案例不斷增加，勞動部勞動力發展署製作多國語言防疫注意事項，提醒雇主應辦理職前講習，提供移工衛生健康法令及資訊，以及善盡保護移工人身安全等責任，否則可依就業服務法處6萬元至30萬元，並廢止許可及管制2年不得再申請移工。

在台灣移工人數已有71萬人，產業移工約45萬人、社福移工約26萬人，勞動部提醒，移工若需出入醫療院所，包含前往醫療院所照顧被看護者或陪伴就醫，雇主應提供口罩供移工使用，並提醒移工全程佩戴及每天更換，口罩如有破損或弄髒應立即更換；移工外出至人多或密閉場所時，應做好咳嗽戴口罩、肥皂勤洗手，避免去傳統市場、醫院等人多場所及接觸野生動物等。

勞動部已透過機場法令宣導講習向入境移工宣導，自1月27日起，已分別於桃園國際機場及高雄國際機場移工機場關懷服務站加強宣導；中外語廣播宣導自1月20日起，陸續透過本部委託5家廣播公司所製播的13個移工語言廣播節目及國語廣播節目加強宣導。

針對針對半年內曾致電1955勞工諮詢申訴專線的移工，勞動部已發送14萬則防疫簡訊；1955專線增加中、印、泰、越、英5國語音防疫宣導，即日起來電者致電1955專線時，需先行收聽語音防疫資訊；多國語網站宣導，1月27日及即日將5國語的防疫資訊置多國語的「跨國勞動力權益維護資訊網站」，並於即日放置直接聘僱聯合服務中心網站。

勞動部也請雇主、仲介團體、駐台辦事處及移工團體協助宣導，已轉請與移工有密切接觸的團體及對象，協助向移工加強宣導。

(中時 )