武漢肺炎疫情快速蔓延，大陸確診人數近萬，死亡人數也突破200，美國國務院已發出第4級，也是最高級的安全警告，要民眾不要到大陸去。

據CNN新聞網與《紐約郵報》（New York Post）31日報導，美國國務院在聲明中說，由於世界衛生組織（WHO）稍早已將武漢新型冠狀病毒定為「國際關注的公共衛生緊急事件」，因此要求民眾，不要去大陸。

美國國務院將全球旅行安全分為4級，第一級是最安全的「行使常規預防措施」，第2級是「提高警覺」，第3級建議民眾「三思而後行」，而4級則是最嚴重的「請勿前往」。

此外，聲明說，旅客應有心裡準備，要在幾乎沒有，或根本沒有事先通知的況下，接受當局實施旅遊限制。而商業客機也已減少或暫停往來大陸的航線。而那些目前在大陸的旅客，應該考慮利用商業運輸工具離境。

據WHO說，大陸確診武漢肺炎的人數已超越2002－2003年「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）疫情爆發時的人數。

(中時電子報)