面對當前新型冠狀病毒肺炎疫情，中國政府選擇封城舉措遏阻疫情蔓延，但瑞士製藥大廠羅氏（Roche）當地時間30日表示，中國封城舉動使公司向中國各大城市運送新型冠狀病毒診斷測試時遇到困難。

路透報導，羅氏對於此次疫情指出，羅氏是第一家提供冠狀病毒診斷測試的公司，羅氏可以利用其在幫助識別SARS病毒方面的一些經驗來幫助診斷。

不過羅氏診斷學部門主管Thomas Schinecker周四表示，由於當前中國封城、嚴格交管的措施，使機構將物品送到醫院一事反而成為更難解決的難題。

(工商 )