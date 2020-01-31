陸封城遏止疫情蔓延 羅氏稱阻礙病毒診斷檢測運送 11:022020/01/31 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 面對當前新型冠狀病毒肺炎疫情，中國政府選擇封城舉措遏阻疫情蔓延，但瑞士製藥大廠羅氏（Roche）當地時間30日表示，中國封城舉動使公司向中國各大城市運送新型冠狀病毒診斷測試時遇到困難。 路透報導，羅氏對於此次疫情指出，羅氏是第一家提供冠狀病毒診斷測試的公司，羅氏可以利用其在幫助識別SARS病毒方面的一些經驗來幫助診斷。 不過羅氏診斷學部門主管Thomas Schinecker周四表示，由於當前中國封城、嚴格交管的措施，使機構將物品送到醫院一事反而成為更難解決的難題。 (工商 ) #羅氏 #診斷 #中國 #封城 #疫情 也許您會感興趣 推薦閱讀 2020武漢風暴》記取SARS教訓 封城能救起陸經濟？ 16:452020/01/27 財經 醫材觀光工廠今開館 口罩熱賣到提前休館 19:022020/01/27 社會 武漢肺炎／封城後超市食物漸穩 市民苦搜防護物資 12:212020/01/28 國際 2020武漢風暴》英國鼠疫烈士村 封城的悲壯歷史 18:502020/01/28 國際 2020武漢風暴》確診人數超越SARS 鍾南山：不會再大規模增加 12:052020/01/29 國際 2020武漢風暴》武漢肺炎／武漢封城 業界憂心電子業「斷鏈」危機 14:322020/01/29 財經 公司強派到大陸工作 勞動部：可終止契約並要求資遣費 17:472020/01/29 生活 武漢封城 京東方10.5代廠延後投產 04:102020/01/30 產業．科技 避險情緒增 元大滬深300反1爆歷史大量 16:332020/01/30 財經 2020武漢風暴》全球疫情蔓延 衝擊股市表現 19:172020/01/30 財經 財經熱門新聞 台股鼠年首日大失血 老謝：這次和SARS時不同 - 財經 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 台股2天爆千億巨量換手？專家曝背後原因 - 即時 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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