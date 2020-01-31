新台幣兌美元匯價在昨急貶近3角，市場聯想不排除係部分與金融界熟稔的外資大咖先行匯出避險，不過，今早盤新台幣明顯止貶，顯示國際熱錢並非全然看淡台灣經濟成長或台股發展。

新台幣兌美元匯價昨在台北外匯交易經紀市場大幅貶值，主要原因係受武漢肺炎疫情逐漸在全球蔓延，且台股於昨開紅盤多殺多，低檔見撐無撐，引爆外資避險賣壓出爐，再大舉匯出，市場聯想不排除係部分大咖外資動作不小，才使新台幣重挫。

不過，新台幣弱勢格局在今早盤即明顯止貶，甫開市雖小貶0.3分，暫報30.28，但這也就是周五早盤的最低點，之後新台幣止跌翻揚，一度反彈至30.19，大幅升值8.7分，迄上午10：30的匯率，仍暫報30.195，升值8.2分。

市場解讀，由於多數外資對台股後市並未過分看淡，2020年高點仍上看可望突破歷史高點12682點，顯示近期疫情之衝擊僅是短暫非經濟因素，對台股長期回歸本面行情，仍審慎樂觀。

(工商 )