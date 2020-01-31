大陸新型冠狀病毒感染肺炎疫情擴大，正苦於應對陸美貿易戰衝擊的美日與國際組織等決策者，不約而同表達對全球經濟面臨新的潛在重大風險的擔心。

路透報導，日本央行副總裁雨宮正佳30日指出，在評估疫情對全球經濟增長的影響時，必須將大陸在世界經濟中的巨大影響力考慮在內，這顯示出對可能造成的損害的警覺。

新型冠狀病毒已導致213人死亡，全球股市大跌、航航班減少、商店關門，就疫情對全球經濟的潛在影響，美國聯準會（FED）主席鮑威爾29日在記者會上說，「中國經濟當前在全球經濟舉足輕重，中國經濟放緩時，確實能感受到這一點，雖然沒有那些在中國周邊、或與中國貿易更活躍的國家或經濟體，比如一些西歐國家感受那麼強烈。」

日本首相安倍晉三30日也說，他正密切關注此事對日本經濟的影響，包括海外遊客數量的下降。

報導稱，大陸社會科學研究院經濟學家張明表示，由於新型冠狀病毒疫情爆發，大陸首季經濟增長可能會跌破5％。花旗等銀行的經濟學家也有類似放緩的預測。

標普30日致客戶報告表示：「除了對人類生命的威脅，它還可能打擊旅遊和消費活動。如果疫情蔓延，可能會嚴重削弱亞洲各國的經濟增長和財政狀況。」

國際貨幣基金（IMF）30日說，正在密切關注大陸的冠狀病毒疫情，但現在量化該疫情對大陸經濟可能產生的影響還為時過早。對消費者和企業需求的直接影響在此次疫情的爆發地湖北省最為嚴重。更廣泛的影響程度取決於病毒消退的速度。

路透報導，IMF發言人賴斯表示：「目前的風險是，這些溢出效應可能更大，波及更廣。我們目前還不知道。」

分析人士將目前的冠狀病毒疫情與2002年至2003年的非典型肺炎（SARS）疫情進行了比較。非典疫情導致約800人死亡，並拖累了亞洲的經濟增長。

日本央行副總裁雨宮正佳在內的不少人認為，這次對全球經濟增長的影響可能更大，因為大陸目前在全球經濟占比更大。

雨宮正佳在東京時事通訊社主辦的研討會上指出，自SARS以後，到日本旅遊的大陸遊客數量增加20多倍，「疫情在中國農曆新年假期期間傳播，通常春節是消費高峰期。」「我們正非常仔細地研究事態發展，包括影響可能擴散的程度。」

(中時 )