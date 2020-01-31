美股回穩，僅費城半導體指數收跌2.9點外，其餘三大指數收漲，日韓股同步走揚，陸股則持續休市中，台股今盤前有財政部長信心喊話，一掃昨金鼠年紅盤創下單日最大跌幅的陰霾，指數開盤上漲72.29點、報在11494.03點，隨後更一度大漲170點，最高站上11594點、漲幅逾1.4%，惟約10點時，漲幅收斂，一度回到接近平盤位置，呈現開高震盪拉回的格局。

財政部長蘇建榮今(31)日在盤前對台股信心喊話，請國人切勿恐慌，他指出，儘管昨日開紅盤跌幅創下單日新高，但成交量亦創新高，顯示承接力道仍在，後續國安基金也會密切注意，成功帶動台股開盤回穩，一度大漲170點，八大類股齊揚。

權值股今明顯回穩，發揮穩盤作用，股王大立光(3008)開高震盪，漲幅約1.8%，股價最高達4830元，目前站穩季線，但仍處於5日線、月線之下，台積電(2330)持穩上漲約1.5%，鴻海(2317)則是開高震盪，盤中一度回到進平盤位置，儘管昨跌停仍獲三大法人搶賣，但目前市場依舊擔憂武漢肺炎對其營運的衝擊，其餘權值股方面，聯發科(2454)股價回穩，盤中上漲約1%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)聯袂走揚，漲幅分別達2%、1.5%，華碩(2357)也因電競布局告捷，股價上揚約2%。

武漢肺炎延燒，今防疫概念股續強，毛寶(1732)再攻漲停，目前累計六個交易日已經大漲57.25%，花王(8906)也連連2日跳空漲停鎖住，登逾半年新高。

被動元件股今日也全起反彈，國巨(2327)獲點名是本波報價上漲受惠程度最大的廠商，盤中持穩上漲2.5%，大毅(2478)最高更一度上漲5%。

金融股今亦擔任穩盤要角，大型金控股中華南金(2880)、富邦金(2881)、國泰金(2882)、開發金(2883)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)、台新金(2887)、新光金(2888)、永豐金(2890)等，漲幅均逾1%，類股漲幅整齊。食品股方面，受武漢肺炎疫情衝擊，大陸市場占比營收高達100%的鮮活果汁-KY(1256)大跌6%，大陸營收占比過半的味全(1201)儘管開高，但盤中翻黑，跌幅近1.5%。

分析師表示，由於武漢疫情仍在持續升溫，除大陸外，台灣與美國都相繼確診人傳人的本土病例，下週將是觀察大陸政府以封城手段控制疫情成效的關鍵期，預期台股指數將持續修正整理，個股部分要先避開觀光百貨類股，製造業、電子業中，屬勞力密集且在大陸有廠房或供應鏈關連者，要注意是否因疫情造成供應鏈的斷鏈危機；生技製藥等防疫相關類股，以及遊戲、網購等宅經濟概念股，可能成為資金的避風港。

(時報資訊)