網安設備廠瑞祺電（6416）今年營運成長動能樂觀，惟因台股反應武漢肺炎疫情利空暴跌，昨（30）日遭拖累重挫9.33％，但三大法人仍買超697張力挺。今（31）日股價回神反彈、一度大漲7.35％至109.5元，早盤維持逾4.5％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群。

瑞祺電因投資併購進度遞延達半年，2019年上半年營運偏弱。不過，隨著6月斥資4.05億元取得澔楷科技4成股權，新增整合型通訊系統產品線，成為營運第三隻腳，將與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎。

在併購效益逐步顯現下，瑞祺電去年下半年營運動能逐步回升，2019年12月自結合併營收5.75億元，月增達27.95％、年增達15.11％，第四季合併營收14.33億元，季增達18.79％、年增達17.61％。累計全年合併營收44.31億元，年增4.33％，全數改寫歷史新高。

瑞祺電總經理洪德富先前法說時表示，在SD-WAN需求持續成長、導入整合型通訊系統新產品線，帶動營運自去年第三季重回正軌，「最差時期已過」且「春燕來了」，今年上半年訂單能見度佳，傳統網安產品亦可望穩健成長，營運動能表現更樂觀。

投顧法人認為，瑞祺電去年第四季營收成長優於預期，隨著5G世代到來，使網安重要性倍獲重視，瑞祺電接下多個營運技術（OT）訂單，看好今年營收可望成長15～20％，維持「買進」評等、目標價113元。

(時報資訊)