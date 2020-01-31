美股反彈加上盤前財政部長蘇建榮信心喊話，台股開高反彈，台積電(2330)股價開高6.5元為323元，漲幅近2%。外資自1月15日以來第六個交易日，連續5日共計賣超台積電91062張，使得台積電股價連四天下跌。

台股30日新春開紅盤，受武漢肺炎疫情延燒，大盤指數重挫696.97點，創史上單日最大跌點，台積電也表現疲弱，收跌16.5元至316.5元，市值驟減4278.5億元，為8.2兆元。

世界衛生組織（WHO）宣布武漢肺炎構成「國際關注公共衛生緊急事件」，但不建議對中國發出任何旅遊及貿易限制令，美股30日拉尾盤，道瓊指數上漲124.99點，但費城半導體指數小跌。台積電ADR周四收55.80美元，下跌1.39美元或2.43%，折合新台幣每股約337.9元，與台積電周四收盤價316.5元仍有高達新台幣約21.4元之價差。

台積電今年基本面樂觀，隨著市場恐慌氣氛減緩，台股今天反彈，台積電早盤盤中漲5元，漲幅約1.5%。籌碼面，外資自1月15日以來第六個交易日，連續5日共計賣超台積電91062張，台積電法說會後不漲反跌，呈現利多鈍化。

台積公司對首季展望樂觀，受惠客戶對先進製程需求強勁，預估今年第一季營收在102到103億美元之間，僅比上季高峰小減0.9%到1.8%，以美元匯率29.9元計算，折合新台幣3049.8億元到3079.7億元，季減2.9%到3.9%，毛利率為48.5%到50.5%，營業利益率37.5到39.5%，均維持高檔水準。

(時報資訊)