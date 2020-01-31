國際強固型電腦廠商神基(3005)積極導入ISO/IEC 27001資訊安全管理系統，且順利通過BSI英國標準協會驗證，於今日（1月31日）上午舉行頒證儀式，由BSI英國標準協會東北亞區蒲樹盛總經理將證書頒發給神基科技黃明漢董事長，中華電信資安顧問團隊也共襄盛舉見證頒證儀式。

ISO 27001是國際資訊安全管理系統的驗證規範。此次獲得驗證，象徵神基在資訊安全防護的標準化與國際化。以落實「機密性」、「完整性」、「可用性」之資安精神出發，建立管理架構、優化流程、從資料、軟體、實體、服務、人員等不同項目進行內、外部全面性資訊安全風險評估與管理，強化資安體質，預先掌握並排除潛在威脅，減少和持續改善資訊資產所面臨的風險。

神基科技董事長黃明漢表示：「面對日益複雜的資訊環境，神基科技必須將資訊安全意識整合入內部管理，確保所有相關人員，都已具備足夠的資安知識來對抗可能的威脅。神基的客戶群橫跨公共安全、國土防禦、交通運輸與財星500大企業，對資訊安全的要求較一般產業更高，因此神基導入ISO27001資訊安全管理系統，可確保資安等級與國際接軌，保障客戶個資以及機密資料的安全，提升全球客戶對神基資安管理的信心，更進一步實現神基落實公司治理的企業公民責任。」

(時報資訊)