因應武漢肺炎疫情延燒，衝擊大陸市場整體產業，翔宇(6539)表示，公司於大陸主要營運地區集中在上海，營收比重不高，武漢肺炎對整體營運並無重大影響，上海子公司皆將依循法定假期規定及地方防疫狀況，調整門店營業時間及開業日期，目前預計於2月10日復工。

翔宇表示，公司於大陸主要營運地區為上海，且營收比重不高，在農曆過年期間，翔宇已緊急採取回報制度掌握公司全體員工狀況目前一切正常，因此，武漢肺炎對公司整體營運並無重大影響，翔宇也重訊表示，上海子公司皆將依循法定假期規定及地方防疫狀況，調整門店營業時間及開業日期，目前預計於2月10日復工，在保障顧客和員工的健康與安全的前提下，恢復營運。

翔宇進一步表示，旗下DV保健食品包含喜樂纖、醇養妍等，由於其產品配方中擁有綠茶兒茶素、白藜蘆醇、野櫻莓等營養成份，除了具有促進新陳代謝、養顏美容外，亦有助於抗氧化、增強免疫力，因此，不僅凸顯翔宇DV保健食品的產品獨特性，也加強了公司產品於市場的定位，並在各大銷售通路包括電商平台等均有優異回購率的表現，有機會挹注翔宇今年營運遞出正向成長的成績單。

展望未來，翔宇表示，將持續深化產品質量與廣度，增加商品之整合效益，滿足不同消費者客群需求，更強化DV於兩岸美容保養市場的品牌力，整合內外資源與槓桿縱橫整合效益，優化SPA通路單店營運表現為主要營運方針。

(時報資訊)