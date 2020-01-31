工業用蝶閥大廠捷流閥業佔營收比重高達八成的台灣土城一、二廠及桃園觀音鑄造廠，30日恢復上班，大陸蘇州廠則配合大陸蘇州市政府中國大陸新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情蔓延，下達延遲開工通令，決定延後至2月10日開工，對整體營運影響不大。捷流閥業成功打入中國石油化工供貨體系，也看好美國石化業，今年營運可期。

捷流閥業指出，捷流閥業旗下中國大陸蘇州地區生產基地配合當地政府措施，蘇州廠將延後至2月10日全面復工。捷流閥業在兩岸擁有中國大陸蘇州廠、台灣土城一及二廠，以及桃園觀音鑄造廠等，除台灣地區生產基地30日正式復工生產，可依客戶訂單需求彈性調配生產出貨。

捷流閥業指出，依據地區生產基地營收比重分配來看，台灣地區生產基地營收比重約八成，蘇州廠延後開工，捷流閥業評估對公司整體營運影響不大，目前仍持續密切注意疫情狀況、並與大陸地區客戶密切聯繫相關業務事宜，並採取機動調整產能計畫因應。

捷流閥業表示，捷流閥業為完善垂直整合效益以提升公司營運競爭利基、因應全球訂單布局，採取生產基地廠區分散外，提升台灣土城一、二廠生產效率、有效控管運輸、倉儲與相關人事管理費用，2019年第四季已啟用半自動生產專用機械，以提升產能等。

捷流閥業2017年成立桃園觀音鑄造廠，有助於穩定原料來源、閥門產品品質良好控管、發揮垂直整合生產效益，奠定捷流閥業於台灣市場站穩超過六成市占率之基礎。

捷流閥業表示，展望今年營運，捷流閥業仍看好中國大陸及美國地區石化、船舶產業閥門訂單需求，包括船舶業客戶隨著國際海事組織（IMO）法規推動，將有助於加速帶動船舶改裝排煙脫硫器、以及壓艙水處理系統需求增加，創造船舶產業閥門產品銷售成長動能，再加上中國政府近年推動十三五煉化一體廠政策，帶動中國煉化一體廠擴建、投產項目快速發展，集團亦已順利打入中國石化產業龍頭中國石油化工（股）公司並保持定期出貨貢獻，同步積極拓展中國其他重要石化廠接單契機，擴大銷售客戶基礎，以期挹注未來營運良好成長動能。

(工商 )