根據中國疾病預防控制中心、香港大學、湖北省疾病預防控制中心學者，一起在國際期刊《新英格蘭醫學雜誌》（NEJM）所發表新型冠狀病毒感染性肺炎早期傳播動態的文章研究，浙江大學學者王立銘赫然發現，大陸武漢所爆發的新型冠狀病毒疫情，其實早在去年，2019年12月中旬，就已經出現人傳人的狀況，但大陸官方一直到1月20日，才宣布武漢肺炎會人傳人。

根據大陸《科學網》報導，該篇報告《新型冠狀病毒感染性肺炎在武漢的早期傳播動態》顯示，武漢肺炎最早的病例，大多是曾經接觸過華南海鮮批發市場的人。而從去年12月下旬開始，無關聯病例明顯增加，今年1月1日前發病的病例中，有55％患者，與華南海鮮批發市場有關，之後的病例，只有8.6％與市場有關。研究中並提到，今年1月1日至1月11日之間，有7名醫護人員感染；12日至22日期間，則有8名醫護人員受感染。

研究還發現，新型冠狀病毒從一人傳給另一人的平均間隔天數為7.5天，基本傳染數（R0）約為2.2，意思是指，每例病患平均會傳染給2.2個人。過去SARS疫情的R0約為3，目前當務之急，是要把疾病控制目標的R0值，降到1以下。

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(中時電子報)