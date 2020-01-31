曾參與921地震搜救的土耳其救難隊「搜救協會」（AKUT）30日在臉書和推特帳號用中文和土耳其文對台灣支持發文說「感謝我們遠方的朋友們」，並貼出土耳其和中華民國國旗彰顯這份情誼。

AKUT在臉書和推特帳號以凸顯救助精神的手掌拉手腕官方logo為底圖發文，並且特別用中文和土耳其文寫上「感謝我們遠方的朋友們」，再貼上大大的土耳其和中華民國國旗，感謝來自台灣的支持。

臉書上的這則發文貼出3個小時已吸引大部分來自台灣的逾600則留言。中文留言寫著「好有心，感動」、「土耳其加油」、「美麗的土耳其，好客的土耳其人們，謝謝你們陪我們度過921，現在換我們陪你們一起走過，加油！台灣人挺你們」。

也有網友說，「謝謝你們陪我們撐過那年最危難的時刻，這次換台灣挺你們，願遠方的你們能儘快好起來」、「需要幫忙的地方，請一定讓我們知道」、「需要什麼儘管說」、「永不忘921地震對我們的幫助，謝謝、祝福土耳其」。

AKUT是「搜救協會」（AKUT Association）的簡稱，1999年曾派17名隊員參加921地震的土耳其救難隊，地震隔天抵達台灣，並於震後50小時，在倒塌的彰化縣員林鎮龍邦富貴名門大樓瓦礫堆下救出一名住戶。

AKUT日前指出，土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日的規模6.8強震後，AKUT的社群媒體帳號湧入來自台灣的留言，並且接獲「為數眾多」台灣捐款。據中央社報導，AKUT秘書長阿克托蓀（Zeynep Aktosun）表示，即使艾拉齊省任務已告段落，台灣民眾對AKUT的留言鼓勵仍然如雪片般飛來，「我們真的好感動，太感謝你們了」。

(中時電子報)