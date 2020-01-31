截至31日，大陸福建宸潤生物科技有限公司的口罩包裝工張秀敏已經連續7天加班，從大年初一到初七都沒有休假，為的就是能夠盡快生產出急需的口罩，幫助更多人。

張秀敏說，雖然今年無法跟家人一起過年，但他不覺得遺憾、也不辛苦，因為在疫情發展嚴重，她很願意站在工作崗位上作一份貢獻的。家住福建省福州市的張秀敏，是福建宸潤生物科技有限公司的一名女工，本已回福州過年的她，1月26日被臨時抽調回來上班，一天上班8個小時，包裝3000個口罩。

新型肺炎疫情下，從福州到寧德，回公司上班，讓張秀敏的家人頗為擔心，張秀敏說，家人擔心她出去會有被感染的風險，也怕她身體太辛苦，但他告訴家人她可以照顧好自己，也希望能夠用自己的力量幫助更多人。

不過，最令張秀敏不捨的，是她還在上幼兒園的孩子，臨行前，孩子哭了，叫她不要走，張秀敏對孩子說，媽媽去做一件很偉大的事情，你看現在很多人生病了，大家都需要口罩，但是口罩的數量不夠，媽媽要回去幫忙生產，一起把口罩做得更多一些，讓更多人能夠有口罩戴，更安全一些。

張秀敏說，每天下班後，都會和家人語音、視頻通話，讓家人放心一些，不過只要有需要，還會一直這樣上班下去，堅守崗位。

(旺報 )