上市櫃公司發布重大訊息109年起要雙語化了！金管會宣布，上市櫃公司從今年起將分四階段，對外揭露英文版重大訊息，第一階段從109年7月開始，實收資本額達150億元以上的上市櫃公司都要揭露英文版重大訊息，據證期局統計，第一階段將有上市公司86家、上櫃公司71家，市值含蓋全市場的65％。

證期局表示，截至108年12月底外資對我國證券市場持股市值已逾4成（41.22％），為我國證券市場重要之投資動能，為提升外資對我國上市櫃公司訊息掌握之即時性，加速推動台灣市場之國際化，已督導證交所及櫃買中心完成相關規章之修訂，分四階段循序要求上市（櫃）公司對外揭露英文版重大訊息，

證期局指出，第一階段自109年7月1日起生效，108年底實收資本額達150億元以上之上市公司，共有157家上市櫃（上市86家、上櫃71家）將揭露英文重訊。

第二階段自110年1月起生效，109年底實收資本額達100億元以上，或109年召開股東常會時股東名簿記載之外資及陸資持股比率合計達30％以上者。

第三階段自111年1月起生效，110年底及111年底實收資本額達20億元以上、100億元以下將發布英文重大訊息。

第四階段自113年起生效，全體上市公司、實收資本額達6億元以上的上櫃公司均要發布英文重大訊息。截至108年12月底所有上市公司942家都適用，上櫃460家（家數占59％、市值占83％），也就是99％的上市櫃公司都要發英文重訊。

金管會提醒上市櫃公司針對資訊之英譯、申報等重要控管機制應妥善規劃及準備，才能順利完成。

(工商 )