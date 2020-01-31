Grant to JT on the break ⭐️🔨 pic.twitter.com/maQP8ngJXm — Boston Celtics (@celtics) January 31, 2020

在31日勇士與塞爾提克賽前，勇士明星後衛柯瑞首次恢復賽前練習，看他訓練模樣，似乎已經擺脫左手骨折傷勢困擾，勇士總教練科爾也掛保證，「柯瑞幾乎可以肯定本季傷癒復出，但克雷湯普生還不確定，當他們準備好，他們會上場的！」

這個消息無疑對勇士球迷來說，無疑是天大喜訊，畢竟勇士本季戰績低迷，目前只拿10勝39敗，排在西區墊底，主因就是柯瑞本季只打4場，場均20.3分、6.5助攻與5籃板，就因左手骨折宣告缺陣，隨後更經歷兩次手術，如今總算即將復出。

只是去年總冠軍期間膝蓋前十字韌帶撕裂的克雷湯普生，目前恐怕本季已無上場機會，科爾強調克雷湯普生將在今年全明星周末接受複檢，但以目前勇士全心全意只想擺爛，爭搶今年選秀狀元籤的態勢來說，克雷湯普生根本無需急著宣告歸隊。

勇士31日也難逃遭到地主塞爾提克痛宰命運，靠著海沃德、史馬特與才剛宣布傷癒復出的塔圖3人得分都破20，塞爾提克輕鬆以119比104解決勇士，也送勇士5連敗，勇士以羅素22分最高，他也是目前勇士全隊表現比較「正常」的球員。

(中時 )