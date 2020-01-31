國民黨台南市議會黨團要求公權力介入解決口罩之亂。（洪榮志攝）

武漢肺炎延燒，全台瘋搶口罩，但各地紛紛傳出買不到口罩，甚至還傳有業者藉機哄抬價格，大發國難財。對此，民進黨台南市議員呂維胤31日指出，有藥局被爆一盒50入市價約2、300元的口罩竟賣到1500元，要求市府應立即啟動市場稽查制度；國民黨市議會黨團更諷刺說，「你買到口罩了嗎？」已成為老百姓的新年問候語，要求公權力介入解決口罩之亂。

台南市長黃偉哲強調，台灣是口罩進口國，並不是出口國，有超過一半，甚至有人說超過8成以上的口罩來自國外進口，但那是平常的使用量，現在為了防疫需求，使用量一定會增加，因此口罩進口的壓力將會增加，哪有餘力來支援其他地方呢？

有鑑於此，我們的口罩工廠絕對要產能全開供應國內所需，並優先供應醫療、防疫人員及公務體系，不管是警察、環保人員，因工作上有需要，這一定要供應無虞。至於民生需要則呼籲大家共體時艱，在空曠的場合不需要戴口罩，在室內密閉場合，或在人跟人近距離接觸時，再考慮配戴，這樣口罩的需求量可能就比較夠用。

黃偉哲提醒，台南市有5家口罩工廠，一天至少生產85萬片以上，可是全市有189萬人口，如果每人每天都想要帶1片的話，再多口罩都不夠用，希望大家在現階段的防疫需求上，先衡量在什麼樣的場合、什麼樣時間下需要用口罩，再去適當購置、配戴。

市府經發局長陳凱凌指出，市府除全力配合中央政府的防疫政策，每日也派員瞭解轄內口罩工廠生產狀況及市面上口罩銷售情況，30日即由消保官會同經發局與衛生局就轄內17個地方口罩銷售狀況及是否有囤積或哄抬價格情形進行稽查，未來更會請消保官不定時前往消費端知各大賣場等通路了解供應狀況，稽查是否有不當囤貨及哄抬價格的亂象。

消保官楊璿圓也說，因應武漢肺炎疫情，醫療用口罩目前已公告為防疫用品，如發現銷售通路有囤貨或哄抬物價，將依公平交易法第40條規定，最高可處新台幣5000萬元以下罰鍰。

某連鎖通路店家則強調，目前每天均由總公司物流統一配送，然因民眾預期心理造成搶購熱潮，通常一上架不到5分鐘即銷售一空，經發局已緊急商請轄內5家醫療型口罩製造工廠全力配合最大產能，預計市場上口罩需求壓力可望紓解。

(中時 )