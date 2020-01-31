43歲黃女在通訊軟體LINE同學會群組內，散播「金門有人中了」、「在機場金廈一條龍上班」、「真的剛剛朋友打來說別去醫院」等未經查證的傳染病疫情不實訊息。（縣府提供）

金門地檢署檢察長洪家原呼籲民眾莫亂傳疫情謠言，以免觸法遭到重罰。（李金生攝）

大陸武漢肺炎發燒，全面備戰的金門迄無確診病例。但日前黃姓女子卻在通訊軟體同學會群組散布「金門有人中了」、「在金廈一條龍上班」的假消息，遭檢警與縣衛生局火速查獲，檢方以她一時不慎誤蹈法網，事後又深表悔悟，在當庭寫下悔過書後，依法給予緩起訴2年的自新機會，但需向公庫支付新台幣10萬元。

老家在金門，目前設籍台北市，從事服務業的43歲黃女，是在1月29日18時10分許，利用行動電話在通訊軟體LINE同學會群組內，散播「金門有人中了」、「在機場金廈一條龍上班」、「真的剛剛朋友打來說別去醫院」等未經查證的傳染病疫情不實訊息。

縣長楊鎮浯指示縣衛生局向縣刑大報案，檢方據報指揮警方漏夜循線找到人在金湖鎮的黃女，電話通知到案說明，確認她在網路上的留言，已造成群組內的人恐慌，並使特定任職處所、醫療院所遭誤解，有讓人誤信訊息而轉傳，致人心惶惶之虞。

檢方為遏阻假消息在網路瘋狂傳播，在指揮警方迅速偵破，並於昨（30）日移送當天即予偵結，也協請縣衛生局於其網頁及相關臉書上發文澄清。

檢方認定黃女觸犯〈傳染病防治法〉第63條之「散播傳染病疫情不實訊息」罪行明確，但審酌被告犯後態度良好，在遭移送前即於通訊軟體上表明此係未經查證，請勿再轉傳的訊息，且到案後態度良好，坦承犯行又深表悔悟，因此給予緩起訴2年處分的自新機會。

但黃女應於緩起訴處分確定6個月內向公庫支付新台幣10萬元，並應於緩起訴處分確定10個月內，完成該署指定的「預防再犯暨法治生命教育課程」1次。

按傳染病防治法第63規定，散播有關傳染病流行之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新台幣300萬元以下罰金。檢方評估她應已知謹慎，無再犯之虞，因此依刑法給予緩起訴，期待「以啟自新」。

金門地檢署檢察長洪家原呼籲民眾，面對傳染病除應配合中央流行疫情指揮中心的各項宣導，積極防疫以保護自己身體健康外，對於相關疫情資訊更應謹慎面對，可循正確管道了解（如疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」等）降低恐慌，切勿以訛傳訛，散播不實訊息。若發現有任何不實訊息，或對已徵用之防疫物資囤積居奇、哄抬物價，或有患者不遵行各級主管機關指示等情事，均得向轄區檢警舉發，檢察官定會立即偵辦，共同守護民眾健康。

(中時 )