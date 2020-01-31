網路謠傳桃園有醫院收治2019新型冠狀病毒，雙雙被送辦，中壢區一名23歲朱姓男子，1月30日晚間，在IG限時動態 PO文，指出「中壢某醫院已經有武漢肺炎的病患出現了，請大家注意，不要亂跑，少出入公共場所」，中壢警方接獲通報循線找到朱男，他坦是未經查證的假訊息，，目前警方將全案依傳染病防治法、刑法恐嚇公眾、妨害名譽等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

另外，也有民眾在臉書PO文指一名確診病患在桃園國軍總醫院遭隔離，甚至清楚寫出「安置在醫療大樓」；桃園市衛生局向院方確認，證實並無此事，呼籲非常時刻切勿在網路上隨意發言，否則恐觸法。

有名蕭姓網友1月31日晚間在臉書「龍潭人」社團發文：「804醫院收了一個武漢病人，目前安置在醫療大樓4樓隔離，有來醫院的多注意，切記要帶（戴）口罩，本人在醫院經過，親口（耳）聽到護理站說的。」

對此院方也駁斥此為假訊息，強調若有疑似個案，都會經縝密檢查，若經篩檢為陽性反應，必須即時通報衛生部疾管署，截至今天為止，收容的患者中，沒有確診為武漢肺炎的個案。

(中時 )