因應「嚴重特殊傳染性肺炎」（又稱武漢肺炎）來勢洶洶，勞動部火速訂出職場安全衛生防護措施指引，違反指引者最高恐挨罰30萬元，但在指引中規定「雇主置備適當及足夠的口罩」，引發雇主不滿，因為現在全台口罩大缺貨，讓雇主跳腳「不是不準備給勞工，而是根本買不到」。

對此，勞動部強調，因應疫情發展及勞工防護需求，採取必要的管理措施，包括置備適當及足夠的口罩，不得禁止勞工戴用，尤其第一線工作人員如有感染之虞時，雇主應提供個人專用口罩並使其確實戴用，「不是針對所有勞工」。

勞動部職業安全衛生署職業衛生健康組組長張國明強調，雇主要對勞工做風險分級，如果明確接觸風險的勞工，例如醫療院所，交通站場、運輸工具、商場、百貨公司等第一線服務人員，會接觸不特定多數人而有感染危害之虞者，皆屬高風險勞工，這部分就是強制性質的必須要提供口罩，違反規定就會開罰3萬元至30萬元；其他染病風險較低者，則是建議應置備口罩，並不得禁止勞工戴用。

(工商 )