百年本土企業大同今（31）日宣布，大同寶寶造型花燈今年同時參加高雄燈會及台中舉辦台灣燈會，大同寶寶首度參加高雄燈會，有別於以往傳統花燈參展模式，特別企劃兩座不同主題造型的充氣公仔。2月8日登場的台中舉辦台灣燈會，大同以友善守護海洋的環保概念展出「大同寶寶海洋嘉年華，歡喜慶鼠年」燈組。

大同指出，大同寶寶今年首次參與高雄燈會，有別以往以傳統花燈參展的模式，大同特別企劃兩座不同主題的造型充氣公仔，置放在高雄音樂館前草地。其中面對愛河者為大同寶寶賽車組，大同寶寶駕駛由大同電鍋改裝的電鍋跑車亮相，另一個是面向高雄音樂館前廣場的大同寶寶棒球打擊手，大同為參觀民眾們打造獨一無二的外開120度拍照情境，讓民眾在2座大同寶寶主題拍照背板前恣意拍照，以多種角度LED外投射燈為輔，大同電鍋變身為飛機、賽車、火箭，大同寶寶則騎乘其中。大同寶寶棒球隊造型公仔，化身打擊手、投手、捕手等，歡迎參觀民眾入內拍照，並與大同寶寶趣味同框。

大同表示，大同長年推廣綠色能源與節能的理念，使環保意識從小扎根，同時為支持在地藝術表演團體的發展，便攜手一元布偶劇團共同創作大同寶寶兒童舞台劇「搶救電電王國」，該劇在全台國小校園巡演，大受師生熱列歡迎，這次在高雄燈會的主題舞台也將該劇原劇重現，演出時間為2月1日、2月2日晚間6點10分至7點，以大同寶寶進入電電王國，看電力超人們，搶救電電王國為主題。

此外，2020台灣燈會2月8日至23日在台中舉行，大同以友善守護海洋的環保概念，在台中台灣燈會主展區后里馬場園區「產業讚聲燈區」，展出「大同寶寶海洋嘉年華，歡喜慶鼠年」燈組。

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