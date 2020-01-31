2020大選國民黨慘敗，不僅總統候選人韓國瑜以260萬票之差輸給力盼連任的總統蔡英文，更將面對「罷韓」危機。有高雄市民刊出誠和路照片，在新鋪柏油路上署名「管理單位 水利局」，並清楚寫著「臨時性修復路面 預計3/1~5/1刨鋪」，讓網友大喊：「誰說韓市長沒在做事？」

網友在臉書社團「韓家軍 市政宣揚」發文，寫道：「一個政府對城市的態度，從這裡看出來。」並特別標註關鍵字：「轉角遇見愛」、「知道就好不要去打擾」、「高雄誠和路」。附圖則是一張「路平」照，在新鋪柏油路上署名「管理單位 水利局」，並清楚寫著「臨時性修復路面 預計3/1~5/1刨鋪」。

文章一出，迴響熱烈，獲得超過1800個讚。有人大喊：「誰說韓市長沒在做事？」其他網友則紛紛回應：「除了工整的字體以外，我個人認為最重要的是：還有權責單位——水利局，只能說不得不佩服高雄市府的用心與負責任的態度」、「這麼用心的市府團隊，是高雄人的福氣，請好好珍惜吧！」「認真覺得高雄有史以來最棒的市長就是韓國瑜！然後現在非常害怕高雄失去韓國瑜市長，未來淹水、天坑、蚊子館、登革熱、下水道淤積又即將成為高雄人的惡夢！」

(中時電子報)