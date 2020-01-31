春節倍思親，連逃逸移工也「凍袂條」向警方自首！台中市第一警分局春節期間在東協廣場先後查獲逃逸外籍移工10人，包括有印尼籍2男1女及越南籍7男，逃逸時間從半年到4年不等，其中1名陳姓男移工甚至主動向警方自首。他表示，每次遇到臨檢都躲到很怕，當天是他的生日，乾脆不躲了，希望能回家過年。

東協廣場是中部外籍移工休假時最大聚集休閒遊玩地點，也是警方查緝不法重點，保護守法外籍移工安全休閒生活權利。第一警分局表示，108年警方於東協廣場共掃蕩毒品案16案16人、查獲失聯移工及逾期停、居留外籍人士共103名、聚眾鬥毆案件2案10人，總計查獲案件達121件。今年春節期間規劃臨檢、巡邏及守望等勤務，查緝到10名外籍移工。

佳節倍思親！警方春節期間連檢，發生2起令人感慨逃逸移工故事。警方在1月24日除夕凌晨時段，在東協廣場執行臨檢勤務時，越南籍陳姓男移工主動向警方走來，自稱是失聯移工，他說，每次遇到臨檢都躲到很怕，這次乾脆不躲了，因為遲早都會被查到，當天是他的生日，希望能回家過年，就是最好的生日禮物。

第一警分局繼中所警員葉柏逸在1月28日年初四18時30分許執行守望勤務時，發現1名神色慌張男子，經盤查了解，該名謝姓移工因想多賺加班費而離開原工作，沒想到收入卻更不穩定，他已來台3年，非常想念在越南的太太及2個小孩，被查獲遣返反而可以放下心中的石頭，他離開派出所時，還開心地向警方揮手、道別，期盼歸鄉與家人團圓。

(中時 )