謝和弦與正宮Kanna、直播主未婚妻莉婭之間感情事鬧得沸沸揚揚，本月中旬Keanna對兩人提起「侵害配偶權」民事訴訟，這段期間邊力求振作邊準備官司事宜，昨(1/30)睽違多時開啟了IG問答模式，跟粉絲互動，唯一前提「請乖巧勿問敏感問題齁～」。

Keanna日前曾提到去看電影有個心動插曲，不小心喝到旁邊男孩的可樂，有粉絲因此敲碗後續，她表沒有「後來」，因為畢竟自己還沒斷乾淨，「我怕會被誣告侵害配偶權，雖然他長得跟劉以豪有95%像！」，讓人直呼可惜。

也有人好奇問她「請問您是什麼族？」，想探問她的感情狀態，Keanna卻回：「目前是存款不足」，意外曝光經濟現況，而有人繼續發問感情問題，「男生如果不高要怎麼有女生喜歡？」，Keanna則說自己怪胎「只喜歡不高的啊」，至於武漢肺炎肆虐，她則說沒有很擔心，尤其是「在妳發現有時候人心比任何病毒還可怕的時候」，也感謝自己陷入困境與負面情緒時，得到家人朋友滿滿的愛，笑稱「我要不是很幸運，就是上輩子有蓋廟」。

(中時電子報)