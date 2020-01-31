楊姓女子日前到朋友家飲酒後，晚間步行返家途中身體不適，坐在路旁休息，她的寵物法鬥犬寸步不離，機靈地向路人輕吠尋求幫忙。警方接獲民眾通報，前往現場將楊女叫醒，但她只記得住在美村路，其他一問三不知，警方以警車載她順著美村路搜尋，所幸，楊女認出自己的住處，警方才順利將她送回家。

警方日前晚間10時許接獲民眾報案，有名女子坐臥路旁，身旁有隻法鬥犬不斷地向路人吠叫，好像在求助。警方到場時，先行輕聲叫喚該名女子，楊女向警方表示，她在朋友家飲酒後，要走路回家，但感到身體不適，才先坐至路旁休息。

警方擔心往來汽機車頗多，楊女坐臥路旁恐有危險，想要協助她返家，叫醒女子詢問住處，但她僅記得住在「美村路」，其他一問三不知。

警方研判女子要走路回家可見住處並不遠，決定開警車載她沿著美村路慢慢行駛，讓女子一路搜尋，果不其然，女子突然指認出她家，警方順利將她送返家門。楊女家屬不斷向警方道謝，感謝協助護送楊女平安返家。

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(中時 )