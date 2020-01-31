武漢肺炎疫情拉警報，民眾戴起口罩自保，造成全台大缺貨，讓許多民眾直呼有錢也買不到口罩，對此跑了好幾家店才買到的網紅潔哥，也難掩怒火開嗆：「罵禁止出口沒良心的藝人，能不能行行好，讓我們死老百姓先備足貨再說」？

潔哥日前口罩用完，跑了幾家店只找到兩個199元高單價口罩，只好從三重特地到林口，才買到要價一包五個25元醫療口罩，對於全台口罩陷入缺貨潮，讓她將矛頭對準范瑋琪等人，怒嗆：「罵說禁止出口沒良心的藝人能不能行行好，你們有錢要多貴口罩都買到起，雖然很同情武漢人民遭遇，但我們台灣死小老百姓都快買不到口罩，能不能讓我們先備貨足了再說」，不忘再三強調：「先自救才有辦法救人，這麼簡單的道理為什麼不懂」？

潔哥臉書全文。（圖/潔哥/李秉潔臉書）

潔哥更點出癥結點，表示藝人有錢一天100元的口罩都用的起，但對一般家庭而言不僅是筆額外支出，甚至很多人都負擔不起，也讓她撂下狠話：「何不食肉糜的狗藝人，能否先可憐可憐我們台灣死小老百姓」。

(中時電子報)