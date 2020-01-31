行政救濟案件 國稅局退稅款會加利息 11:402020/01/31 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部高雄國稅局表示，納稅義務人對於稅捐稽徵機關所核定的稅捐處分如有不服，可依法提起復查、訴願及行政訴訟等行政救濟程序，以確保自身租稅權益。 另外，待行政救濟程序終結，案件確定，稅捐稽徵機關會依稅法規定加息退補稅款，國稅局強調，民眾權益不會受損。 (工商 ) #行政救濟 #國稅局 #稅捐 #稽徵機關 #權益 也許您會感興趣 推薦閱讀 財經熱門新聞 1分鐘讀財經》散戶別接刀 專家曝3大進場訊號 - 財經 台股鼠年首日大失血 老謝：這次和SARS時不同 - 財經 700點恐怖驚魂…台股殺完沒？他驚爆時間 - 財經 鴻海陸iPhone廠陷疫區 專家驚爆大危機 - 財經 台股2天爆千億巨量換手？專家曝背後原因 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。