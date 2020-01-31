財政部高雄國稅局表示，納稅義務人對於稅捐稽徵機關所核定的稅捐處分如有不服，可依法提起復查、訴願及行政訴訟等行政救濟程序，以確保自身租稅權益。

另外，待行政救濟程序終結，案件確定，稅捐稽徵機關會依稅法規定加息退補稅款，國稅局強調，民眾權益不會受損。

(工商 )