范瑋琪（范范）近日在私人臉書痛批行政院長蘇貞昌是「狗官」，雖然後來發文道歉，但網友圍剿仍從四面八方湧入，連帶與范范交好的Ｓ幫成員，也一起被批評。其中大Ｓ的老公汪小菲，昨在社群上曬出3箱口罩的照片，透露自己在「台北好兄弟」的幫助下，買到1萬個醫用口罩送給台灣民眾使用，引發資深媒體人周玉蔻質疑，汪小菲買上萬口罩是否囤積？但汪小菲立刻出面，提出３點說明打臉，並痛批周玉蔻：「除了出一張厲齒獠牙，她為這個社會做什麼了？」

汪小菲透過社群向外界說明捐贈口罩給台灣民眾。（圖／翻攝臉書）

大S（徐熙媛）的老公汪小菲昨天透過社群平台宣布，他透過「台北好兄弟」的幫忙，買到1萬個醫用口罩，「雖然無法寄出，本地的朋友也有需要。五千個放在我們台北s hotel 給我們員工還有客人免費使用，另外五千個拜託我們附近的里長捐給旁邊的鄰居們。」他還強調「遠親近鄰都是一家人，台北也是我半個家，做點力所能及的事。」

對於汪小菲有管道購買１萬個口罩捐贈，據《中國時報》報導，周玉蔻質疑汪小菲為什麼手中能有這麼多口罩，「別人只能買3個，他們1萬個怎麼來的？」她更在臉書上發文暗酸：「那個那個誰，宣稱她家老公靠關係，在台灣買了1萬個口罩⋯⋯這，不犯法嗎？」

周玉蔻在臉書發文暗指汪小菲囤積口罩。（圖／翻攝臉書）

對此汪小菲出面提出三點回應，他表示：「第一點，我提前10天就訂了，那時根本沒人買，產量充足，而且我們有酒店，有員工和很多客人，今天口罩才到就發出去了，何來囤積之說？第二點，我本來訂的口罩，都是給我們員工和客人用，現在不需要那麼多了，捐給左鄰右舍有問題嗎？第三點，囤積的意思是買來放著，然後發財，我們當天就都捐出去了」，駁斥外界所謂囤積口罩之說。

汪小菲並批評周玉蔻：「這種人（指周玉蔻）在這個時候說這種風涼話，只是給大家的善心潑涼水，給這個社會增加負能量，除了出一張厲齒獠牙，她為這個社會做什麼了？」

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(中時電子報)