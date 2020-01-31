台中燈會期間，台鐵加開列車支援輸運。（台鐵提供／陳祐誠傳真）

2020燈會將在2月8日至23日於台中登場，交通部台鐵局今日宣布，活動期間加開192班列車，另增停后里站自強號及莒光號列車共82班。為加強武漢肺炎防疫工作，台鐵局今提出升級版措施，未來疫情加重，沒戴口罩的乘客更會拒載。

台鐵局指出，1月23日已提出防疫因應對策，今日針對3大面向提出升級版措施，包括利用廣播系統、LED加強衛教宣導，在車站配置口罩、乾洗手液及體溫計，以及車廂每月4次全面消毒，並請第一線員工健康自主管理，請旅客乘車時務必配合。

台鐵在各車站及車廂廣播系統、LED加強衛教宣導，若旅客出現呼吸道症狀應配戴外科口罩，並儘速就醫。各車站並配置口罩、乾洗手液及體溫計，除建議旅客使用，還要與他人保持1公尺以上的距離。若未來疫情持續升溫，台鐵局公告旅客須戴口罩乘車，如拒絕相關勸導，得依旅客運送契約拒絕運送。

台鐵表示，針對車站及列車全面性消毒清潔，列車每日皆以漂白水稀釋擦拭旅客會碰觸的配件、地板、扶手、窗戶、廁所等，每月4次以迪森藥劑及漂白水全面消毒車廂，如有疑似患者搭乘列車，即再次對該列車全面消毒清潔，空調也比照SARS期間，將車廂空調溫度調整至21至23度間。

車站清潔消毒人員亦需穿戴個人防護裝備，如手套、口罩、隔離衣或防水圍裙、視需要使用護目鏡或面罩，每日至少1次用漂白水稀釋或以消毒液對站體設施進行消毒工作，並以售票大廳及月台候車椅、自動售票機、售票窗口、電扶梯、洗手間、樓梯扶手及各式觸摸式設備等處為重點。

(中時 )