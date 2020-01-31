2019年全台建商推案成績揭曉，去年房市回溫，建商積極進場推案，全台推案量破1.5兆元天量，根據調查2019年前十大推案建商依序為寶佳、興富發、冠德、麗寶、富宇、遠雄、豐邑、京城、國泰及龍騰等建設公司，寶佳機構去年推案遍布在全台各區，整年度千億元案量穩居「推案王」寶座，亞軍興富發建設除了推案不斷外，2019年也積極獵地，儲備後續推案量能。

數字科技(5287)旗下591新建案統整六都、新竹2019年各建商推案量，逐筆核對每個建商及其相關企業，全年度進場新案(不含重推案)，再以可售面積乘於開價加上車位價格驗算確認其案量，統計結果出爐，推案前十名建商由寶佳機構以破1200億元總銷奪下榜首，2019年陸續在各地蛋白區段推出平價宅，切合現今自住市場，在價、量併進下，各地案場銷況反應不錯。

亞軍興富發建設2019年堪稱「獵地王」，在全台北中南都有出手，推案更是毫不手軟，全年度進場銷售建案總銷累積超過6百億元，主要鎖定各大都會區推案，並打出低自備、提供建商無息貸款的方案也是吸引不少首購族，像是新竹市東區的「竹科潤隆」、台中烏日高鐵特區「夢幻誠」，地段發展潛力高，均打出2房38萬元起的低自備方案，吸睛度不錯。

多在北台灣推案的台灣冠德建設也在2019年推出久違的豪宅產品「冠德信義」，總銷2百億元，另外，身為捷運聯開專門戶的冠德建設，2019年也在桃園青埔站推出總銷80億元的「冠德青璞匯.」，為桃園首個捷運聯開案，目前成交價穩上3字頭，指標案接連推出推升冠德建設奪下2019年十大建商季軍。

第四名麗寶建設去年主力擺在新北市重劃區推案，像是在板橋江翠重劃區推出超過百億元北歐莊園系列建案，其餘新莊副都心、五股洲子洋重劃區都有不少新案進場。台中建商富宇建設2019年則是北上到桃園龜山A7重劃區，全整年就一口氣推出「富宇上城」、「富宇哈佛苑」等4個新案，總案量逼近250億元，靠此成績也擠進前五名。

遠雄建設2019年則也瞄準北中南重點重劃區推案，為本次統計第六名，像在新北中和華中橋西側重劃區推2~3房的「遠雄CASA」有近百億元量體，一路往南到桃園龜山A7及台中港重劃區都有推案，其中台中港重劃區的「遠雄之星」系列建案也到第八期，1字頭房價，5百萬內就能入手的低總價吸引首購族。

台中發跡、深耕新竹房市的豐邑機構位居第七名，去年除了在竹北喜來登商圈推百億指標新案「豐采520」也接著在台中精華地段推案，其中「豐邑菁科城」主打低首付、低月付，南屯門牌再加上2字頭開價，也是短時間累積許多看屋客。

有高雄南霸天之稱的京城建設2019年推案量體為第八名，推案有美術館特區指標豪宅「京城美術皇居」主打三千坪大基地及空中泳池等豐富公設，且地段鄰近巨蛋商圈，吸引高端購屋客群。第九名國泰建設2019年推案地圖遍及全台，北台灣在江翠北側重劃區推水岸景觀建案「國泰田」，其餘在台中、台南及高雄均有新案進場，品牌建商都在區域都有累積一定口碑。

高雄在地建商龍騰建設2019年繼續深耕台南、高雄市場，在鼓山明誠商圈推出總銷50億元的豪宅產品「龍騰」，地上29層建築在加上千坪大基地，鄰近美術館特區，地段稀有，另外針對首購市場，也在台南安平五期重劃區推平價建案「第五大道」規劃2~3房，重劃區低建蔽率吸引重視生活品質的首購族，第十一名甲山林建設近年來代銷轉為建商，各地推自建自售案，搶食市場大餅反應不錯。

(時報資訊)