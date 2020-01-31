針對新型冠狀病毒疫情，騰輝-KY(6672)董事長勞開陸表示，公司廠區不在湖北，且海外佈局較多，加上大陸廠區春節期間有開工生產，備足庫存，只要各地區復工即可出貨，疫情對公司營運影響不大，雖然外在環境變數不少，公司今年營運仍可望超越去年，再創新高。

騰輝-KY大陸廠區位於蘇州，大陸各地區政府延後農曆年後復工日，騰輝-KY蘇州廠亦遵循規定，不過原廠區留守人員因未外出，在春節期間持續開工生產，庫存備足，且騰輝-KY全球化佈局，預計大陸各地區復工後即可出貨，對公司整體營運影響不大。

騰輝-KY表示，公司一切防疫措施配合政府規定，目前推估影響有限，對於疫情的防治，公司成立臨時疫情指揮小組，採取各種必要動作預防與避免武漢肺炎的發生。

騰輝-KY長期專注在軍工、醫療、國防、航太、車用領域，受惠於鋁基板、軟硬結合板及軍工航天等高毛利特殊材料出貨暢旺，騰輝-KY去年第4季淡季不淡，公司自結2019年12月合併營收為4.61億元，年成長12.64%，累計2019年第4季合併營收為14.4億元，與去年第3季相當，累計2019年合併營收為54.59億元，年增1.28%，再創歷年新高；騰輝-KY預估，2019年獲利可望優於2018年。

騰輝-KY開發5G高頻高速、雷達鐵氟龍及半導體封裝測試材料，預計今年正式進入收割期，5G產品佔公司今年營收可望達5%到10%。

(時報資訊)