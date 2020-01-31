入場時間一到，許多動漫迷都往前衝刺，直奔攤商搶購限量商品。（鄭任南攝）

雖有疫情影響，但買氣依舊旺盛。（鄭任南攝）

不受疫情影響，第八屆台北國際動漫節如期舉行，在開幕首日一早就聚集了大批動漫迷守在各入口，等著進場搶購周邊商品。

而排在正門口第一位的劉姓男大生表示，動漫迷先前就在網路發起「自主戴口罩」的活動，希望能保護自己，也讓主辦單位安心，而主辦單位也聽見動漫迷的聲音，與各廠商達成防疫共識，讓活動能如期舉行。

劉姓男大生說，每位動漫迷應準備三片不等的口罩，過段時間就要更換。連續五年都參加動漫節活動的他也透露，昨早九點至場外排隊時，也在其他等候區看到許多更早到場外等候的動漫迷，帶著帳篷及保暖衣物過夜。

今日入場時間一到，每位戴著口罩的動漫迷，經工作人員測量額溫，雙手消毒，才邁開腳步衝刺到攤商前。此外，展場內部各處皆可見告示牌，叮嚀防疫須知，許多工作人員也戴著手套拿取商品，努力讓防疫工作滴水不漏。

年年參與動漫節盛事的攤商東立出版社，配合主辦單位訂立防疫規則，不戴口罩就不得入攤商展區參觀。副理林依諾表示，雖有武漢肺炎疫情，但以往年經驗觀察，人潮並沒有因此減少，只因防疫措施而流動較慢，買氣也依舊旺盛。

動漫節此回設置八個出入口，每個出入口均廣設消毒液，也有工作人員坐鎮，如有發燒的動漫迷，即會送到醫護室觀察，確保其他動漫迷的觀展權益。

在開幕式記者會上，主辦單位中華漫畫出版同業協進會理事長黃詠雪表示，廠商於農曆年前進場佈置，不料隨即爆發了武漢肺炎的第一起台灣案例，動漫節除了在網路上率先發佈武漢肺炎懶人包，也全力配合衛福部指揮中心的防疫措施「讓我們非常感動的是，有些漫迷會呼朋引伴一起戴著口罩來參與動漫節，今日大家很遵守防疫措施，希望活動期間都能落實防疫。」

立委鄭運鵬透露，行政院幕僚曾私下詢問他，要不要因疫情考慮暫停動漫節活動，「我想如果大家都戴口罩配合，應該可以繼續，也避免造成不必要的恐慌，今日入場看到動漫迷的良好秩序及口罩配戴妥當，讓人很感動。」

(中時 )