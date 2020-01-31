領表同時也繳交200萬元選務費。（趙婉淳攝）

國民黨主席補選在即，繼立委江啟臣領表後，前副主席郝龍斌今天派前立委吳育昇到黨中央領表，面對外界以「世代競爭」形容這場選舉，吳受訪花了很長時間對外說明，若僅有年齡近半百的江啟臣一人競爭主席，非社會各界期待，強調「政黨智慧年齡不是問題」，郝無意爭取2024總統大位，能落實集體領導，並呼籲大家多多投票。

吳育昇上午率領號稱「石牌劉德華」的青年部副主委詹為元等40歲以下年輕人到黨中央領表，並繳交200萬元選務費，領表的候選人可推派選監委員，黨中央預計2月7日舉行選監會議。

關於外界形容郝龍斌對決江啟臣為世代競爭，吳育昇受訪開門見山指出，郝特地要他表達此次選舉並非世代對立，而是黨內良性競爭，不管誰當選主席，相信都是世代最佳整合，都能呼萬黨內各世代的人。

吳育昇說，若僅有江啟臣表態參選，繼不是競爭也非世代接班，而是沒人勇於承擔，江啟臣今年48、49歲，質疑沒有人批評表態參選的台大教授張亞中年紀大，有意參選黨魁的前台北縣長周錫瑋逾63歲、台南市議員謝龍介也近60歲，都沒有人認為他們年紀大。

吳育昇強調，政黨智慧年齡不是問題，不能說年輕人沒有智慧，年長者就不應該傳承，應該禮讓年輕人，反觀民進黨主席卓榮泰也超過61歲，沒人認為民進黨主席應交棒給30、40歲年輕人。

話鋒一轉，吳育昇說，郝龍斌曾擔任4位黨主席的副主席，熟悉黨內生態、次級團體，其個性能和所有力量保持良好互動，加上郝無意爭取2024總統大位，一定可以用集體領導的名與實，落實國民黨重大改革。

吳育昇表示，若郝龍斌當選主席，一定會努力找回對國民黨失望的朋友，尤其是中產階級、中間選民，若民眾願意看到良性政黨制衡，請相信國民黨會扮演最佳的在野黨，呼籲黨內所有朋友多多投票。

(中時 )