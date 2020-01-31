新國際社會理論實踐中心召集人林深靖、世新大學社會發展研究所所長黃德北、台大醫學院名譽教授高明見、台灣大學生物科技研究所教授楊寧蓀、高雄榮總台南分院精神科主治醫師蘇偉碩等人31日舉行「關於新型冠狀病毒疫情呼籲」記者會，希望台灣人民共體時艱，做好防疫準備。

與會學者並建議，清點台灣各大醫院庫存，除了必要存量外，將即期的醫療用連身防護衣與口罩，緊急送往武漢，藉此機會表達我們的關懷，給予中國大陸人民必要的幫助，並規畫舉行陸、台、港、澳4地防疫會議。

(中時 )