醫師、學者呼籲：陸、台、港、澳4地辦防疫會議 13:072020/01/31 中時 姚志平 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新國際社會理論實踐中心召集人林深靖（右起）、世新大學社會發展研究所所長黃德北、台大醫學院名譽教授高明見、台灣大學生物科技研究所教授楊寧蓀、高雄榮總台南分院精神科主治醫師蘇偉碩等人31日舉行「關於新型冠狀病毒疫情呼籲」記者會。（姚志平攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新國際社會理論實踐中心召集人林深靖、世新大學社會發展研究所所長黃德北、台大醫學院名譽教授高明見、台灣大學生物科技研究所教授楊寧蓀、高雄榮總台南分院精神科主治醫師蘇偉碩等人31日舉行「關於新型冠狀病毒疫情呼籲」記者會，希望台灣人民共體時艱，做好防疫準備。 與會學者並建議，清點台灣各大醫院庫存，除了必要存量外，將即期的醫療用連身防護衣與口罩，緊急送往武漢，藉此機會表達我們的關懷，給予中國大陸人民必要的幫助，並規畫舉行陸、台、港、澳4地防疫會議。 (中時 ) #防疫 #記者會 #醫師 #學者會 #物資 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》陸衛健委：加強社區防控 10:172020/01/27 兩岸 2020武漢風暴》影／大陸地區疫情嚴峻 大陸衛健委：確診人數已達4535例 11:072020/01/28 兩岸 蔡英文強調全面防疫 務必遵守防疫規定 15:072020/01/28 政治 積極防疫 鴻海董座劉揚偉親組防疫指揮中心 18:552020/01/29 財經 防疫大作戰 八大行庫春酒可能全面延後 11:252020/01/30 財經 《環球時報》社評：誠實最為上策 14:502020/01/30 兩岸 防疫大作戰 四分局駐點彩虹眷村宣導防疫 17:272020/01/30 社會 鹽埔鄉土雞場確診感染禽流感 主動通報已撲殺8715隻紅羽土雞 17:472020/01/30 社會 開工首日持續防疫！中市府總動員落實防疫整備 17:352020/01/30 生活 財長喊「不用恐慌」 金口一開台股反彈 09:472020/01/31 財經 生活熱門新聞 好市多爆排隊潮 300人搶號碼牌買口罩 - 生活 羽絨衣裡穿啥最暖？多數人都穿錯 - 生活 SARS怎樣結束的？前和平醫師爆武漢肺炎疫情趨緩關鍵 - 生活 武漢肺炎確診病例多、出院人數少 陸專家回應了 - 生活 嘆好市多「續嘴」零食總撲空 老司機南下怒買一整車... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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