與台北國際動漫節尬場，博客來推出「2020經典動漫祭」、「電子書動漫節」線上書展，超過ㄧ萬種漫畫、輕小說全面5折起，主打經典漫畫重出、熱門BL、改編動畫作品，以及2,300種電子漫畫、輕小說；「2020春季動漫展」主打設計師公仔、鬼滅之刃、黃阿瑪等動漫週邊商品。預估，漫畫、輕小說業績較上月成長2～3倍。

博客來表示，動漫展最受矚目版品為日漫《鬼滅之刃》，14本單行本攻占博客來漫畫1月暢銷榜TOP20。去年電視動畫熱播爆紅，在日本Oricon公信榜打敗稱霸11年的《One Piece》成為日本2019年漫畫銷售王。今年將再推出電影動畫版，熱潮可望持續，因應電影版上線及單行本常有上架即斷貨盛況，本次動漫展增加印量及庫存，讓讀者一次收藏全部單行本。

《鬼滅之刃》銷售客層除了傳統少年漫畫的19到22歲學生族群，甚至到40歲以上都有一波購買高點，40到44歲甚至有15％佔比，可見動畫社會化現象，已突破一般少年漫畫溫層。

今年也有不少大師跨界合作限量版品，像是由作者吳明益參與製作的漫畫版《天橋上的魔術師圖像版套書（阮光民 卷+小莊 卷+別冊）》，知名漫畫家松本大洋與羅浮宮跨界合作的台版獨家首刷大禮盒《羅浮宮的貓（首刷限量完整典藏版）》、即將上市的新海誠導演作品《天氣之子官方美術設定集》，博客來年度華文類型暢銷作家TOP1護玄《特殊傳說Ⅱ 恆遠之晝篇 09》等。

電子漫畫、輕小說也是動漫活動亮點，參展品項超過2,300種，主打BL及日本原生電子漫畫，最低15元入手，類型上包含人氣最高的戀愛向漫畫，也有靈異、懸疑向的新書，像《竹筷女》、《盜攝～偷窺那女孩的秘密》。今年首度加入台灣東販BL電子書版品，包含即將來台的知名BL漫畫家山根綾乃的《探索者系列》。預估，將帶動電子書漫畫、輕小說業績成長6到7成。

博客來「2020春季動漫展」周邊商品以熱門手遊、動漫、網紅IP等為主力銷售，如改編自音樂手機遊戲的動畫《IDOLiSH7偶像星願》、高人氣貓界Youtuber「黃阿瑪」等，進一步帶動動漫周邊精品類別較去年同期成長5成，其中由東立發行的漫畫同名桌遊《火鳳燎原》，搭上單行珍藏版20集上市宣傳，再掀搶購熱潮。

據博客來銷售觀察，動漫玩具類過往以動漫人物為主要銷售型態，近年受潮流玩具崛起影響，設計師公仔、怪奇趣味扭蛋／盒玩，在潮流ICON、知名設計師推播下，銷售表現較去年同期成長7成以上，成為時下年輕人新的收藏焦點。因此，「2020春季動漫展」也收錄設計師公仔、扭蛋、盒玩等。

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