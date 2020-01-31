新型冠狀病毒疫情，部分醫界、學界人士站出來呼籲，由於台灣、大陸、香港、澳門四地在2003年均有防治SARS 的豐富經驗，建議召開四地共同參與的會議，讓醫療專家和防疫學者得以交換經驗，共謀良方。

台大醫學院名譽教授、前立法委員高明見表示，目前要讓專家面對面交換意見比較困難，但我們在籌劃用視訊的方法討論，不用說我們一定要跑到武漢，或是他們一定要來台灣。現在台灣政府跟大陸鬧成僵局，我們用民間團體的力量溝通，藉這機會促進兩岸和平是我們華人的幸福。

高明見認為，應該藉這機會表達台灣的善意，爭取到大陸民對台灣想法的改變，希望不要因為抗中、恨中影響疫情。比如大陸口罩比較不缺，真正缺的是連身防護衣、護目鏡，台灣的各醫院應該清點數量，如果扣除庫存的，可以將快過期的釋出一部份供大陸作防疫作用。

高明見說，視訊會議不一定是要兩岸最高級領導人，像是他們有過SARS經驗的就可以直接視訊會議，「我們一直希望成為WHA觀察員，這是很好的機會促進兩岸合作。」

高雄榮總台南分院精神科主治醫師蘇偉碩說，最近台灣的網路或言論上基本上把冠狀病毒當SARS應對，但是它的傳染模式比較像流感。因為流感幾乎一年四季都會有，太長期存在，反而我們對流感不太害怕，「至少到目前為止，其實流感造成的損傷比冠狀病毒還多。」

蘇偉碩指出，傳染病更多傷害的是人跟人之間的猜忌、不信任、甚至懷疑對方是已經感染的人用不人道方式隔離，「殺死人體的不是病毒，而是我們的反應殺死自己。」他強調，政府有政治上的困難，短時間沒辦法解決，但傳染病不會等，要立即溝通，一開始發起兩岸四地防疫會議的人或許會被罵，但我們必須得做，因為這是攸關人類發展，作為人該越過地域、國籍，以地球村的觀念去做人性關懷。

(中時 )