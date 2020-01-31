神童今上廣播節目談瘦身。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

韓國夯團Super Junior（SJ）神童因體重飆破116公斤，為了身體健康和三高問題，去年底宣布開始減肥，沒想到效果神速，三個月內就瘦了31公斤。今(31日)神童上節目大方分享鏟肉秘訣，除了要睡眠充足，飲食定時定量外，他更表示自己刻意不運動，只因為避免瘦太快惹大家懷疑。

神童先前因健檢時因高血壓、高血脂症健康亮紅燈，便決定實行減肥計畫，光在前三個月就順利減下31公斤，他則在IG透露，先前是因餓肚子的方式，所以反彈也快，這次透過健康機構推薦飲食，正常吃三餐，才舒服的鏟肉成功，更預告「還會減11公斤」、「請期待（我）75公斤」。

而他今天上午參加MBC FM4U廣播節目《Good Morning FM 張聖圭》，分享減肥神招，透露自己現在晚上11點就睡覺，早上7點起床，「聽說要睡滿8小時比較好」，早、午、晚三餐都間隔5小時，定時定量，他怕瘦太快會引人懷疑，便刻意沒加入運動行程，想用自身經驗告訴大家沒運動也能瘦下來，且每周他都會安排錄影行程，想逐步向大家展示瘦下來的過程，藉此證明沒用什麼偏方，而是漸漸自然瘦身成功。

(中時電子報)