一早排隊人龍搶買口罩。(蔡依珍攝)

一早排隊人龍搶買口罩。(蔡依珍攝)

一早排隊人龍搶買口罩。(蔡依珍攝)

排隊人潮驚見議員陳美梅身影，她坦言已跑了5、6家都撲空。(蔡依珍攝)

每人限購3片、每片8元。(蔡依珍攝)

每人限購3片、每片8元。(蔡依珍攝)

武漢肺炎疫情延燒，口罩供不應求，桃園市長鄭文燦赴零售店視察販售狀況，直言銷售速度飛快，要更注意供需平衡問題，他也向中央喊話，直指疫情衝擊經濟活動，股票大跌，旅遊業、消費業和教育單位都該有補償機制，自主隔離也要提供薪資，呼籲修改《傳染病防治法》落實。

鄭文燦說，武漢肺炎疫情對經濟活動相當大影響，包括旅遊、餐飲、客運、電影院、甚至游泳和健身房等，只要是群聚性、消費性的產業都受影響，消費勢必減少，所以股價下跌，政府應該要計算影響高低逐一紓困。

鄭文燦還說除了旅遊業跟國內消費業應該給予適當紓困措施，自主隔離部分也要提供薪資方面補償，呼籲修改《傳染病防治法》落實，讓民眾自主隔離14天能得到充分保障。若真的疫情蔓延，按照規定公私立學校和幼兒園，有人確診就要停班停課2周，也應該建立補償標準，避免隱匿疫情。

鄭文燦強調，該有的防疫補償措施要做，才能防堵疫情擴大蔓延，相關行業紓困辦法應該及早討論，行政院已經請相關單位研擬很多個方案，希望這些方案能夠周延。

鄭文燦視察口罩販售情況也表示，因應防疫需求，口罩全國統一配送，今天每人限購3片、每片8元，超商、全聯、屈臣氏、連鎖藥局都有販賣，他看到零售店一店只配2千片、且購買人潮不斷，直言銷售速度快，幾乎每個消費者都專程來買，政府應該要更注意供需平衡問題，他也提到2月1日起降價為每個6元，桃園有6家口罩工廠都在趕工狀態，希望能充分供應、讓防疫工作充分支持，不會造成民眾心理恐慌。

他也提到，防疫工作由中央統籌、地方配合，基本上中央規定地方都會照辦，讓疫情資訊透明化、防疫物資有效運用。面對開學在即，他表示桃園市各級學校會量耳溫或額溫、酒精消毒，中央並未規定人人戴口罩，會請教育局針對須戴口罩等的慢性病童數量展開調查，因應2月11日開學。

鄭文燦籲修法 自主隔離停班課都給薪

鄭文遠視察口罩販售 掏腰包：我來買一個

(中時 )