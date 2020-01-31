WeMo Scooter 開工送好禮，月租99元超值方案再加開，2/3 起新用戶可以優惠價99元購買原價299元的月租方案，每分鐘僅0.8元，等於原價三折。此外， WeMo Scooter 與行動支付 LINE Pay 聯手加碼開工優惠禮，2/1 起至 2/29 止，用戶騎乘 WeMo Scooter，使用 LINE Pay 付款，每筆可享LINE POINTS 15% 回饋，新用戶更可再多享10點 LINE POINTS 獨家優惠。

為滿足各種交通市場需求，WeMo Scooter 自2019年推出四種共享機車月租訂閱制，打造全新商業模式，消費者可依據當月交通需求量購買月租方案，最低299元即可入手，App內直接購入超方便。官方統計，月租制上線後回購率高達8成。

為擴大推廣，WeMo Scooter 宣布2/3 起消費者可以99元購買原價299元方案，每月享125分鐘服務，每分鐘僅0.8元，優惠等於原價3折，活動僅限新用戶或首購99月租方案的會員，每人限購乙次。

WeMo Scooter 執行長吳昕霈表示：「WeMo Scooter 以大數據洞察找出對用戶最划算的通勤需求量與價格，首創共享機車月租制，消費者依每月交通狀態，自由輕鬆選，且隨時可換車，無負擔輕鬆暢遊大台北地區，以多元計費方案，全面搶攻智慧交通市場。」

(中時電子報)