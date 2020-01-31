新任立委將於明天就任，國民黨立法院黨團今天改選黨團總召與書記長，分別由林為洲與蔣萬安當選。

黨團總召參選者包括連任成功的立委林為洲與新科立委鄭麗文，兩人得票數分別為20票與13票（全體38位國民黨立委共34位出席今日黨團會議，有一人同時投票給兩位參選人）；參選黨團書記長的則有北市立委林奕華與蔣萬安，經協調後由蔣萬安當書記長，林奕華出任副書記長。

此外今天召開的國民黨立委座談會上，國民黨也決議派出賴士葆與楊瓊瓔搭檔角逐新一屆立法院的正副院長之職。

林為洲會後表示，投票前會上有辦政見發表，他強調要捍衛黨團自主和民主，中央黨部應做為協助角色，此外要包容多元價值與聲音，才能與社會不同世代對話，黨團也會配合未來新黨主席改造國民黨。

會前被問到外傳這次是世代之爭時，林為洲表示這次隱約感覺到不同世代的競爭，對於同婚、年改等議題黨團內有多元聲音，應給予平衡發聲機會。鄭麗文則認為國民黨要改革，但因此引發黨內世代鬥爭是不智的。

參選黨主席的立委江啟臣會前受訪時被問到黨魂議題，他強調幫人民解決問題才顯示黨存在的價值，對於世代之爭的話題，他認為不能簡化為世代之爭。被問到是否將拜會高雄市長韓國瑜尋求支持時，他說年後他會安排時間拜會各個國民黨前主席和黨籍縣市長議長，不過時間上以各縣市長防範疫情為優先。對於外界質疑如今是台灣國民黨和中國國民黨之爭，他覺得不用簡單二分，如今黨面臨挑戰，希望由下而上決定黨的路線。

(中時 )