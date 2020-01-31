台灣的數位銀行行銷，最能引起年輕世代認同的，台新銀行應該是排名第一！台新金(2887)旗下台新數位銀行Richart自推出以來，以「最能幫年輕人存到錢的銀行」成功切入市場，並隨時關心年輕人在意的社會議題。對於年輕世代高度關注的「浪浪」議題， Richart也積極投入參與守護浪浪的行列，並自2016年起連續4年舉辦系列活動，推出的主題從「助養」、「救援」、「不棄」到「教養」，逐步引導社會大眾透過各面向了解流浪動物議題。今年Richart再推出「全能破壞王」活動，藉活動傳達寵物教養的重要性。

2016年，Facebook上出現了一隻可愛白狗Richart，活潑愛鬧、愛搞怪，兩年來累積十餘萬的粉絲。這個為了數位金融帳戶而生的吉祥物，成功翻轉銀行的傳統印象，讓台新銀行奪得數位金融帳戶的6成市占，且大多數為20到35歲的年輕客群。Richart「社群經營」翻轉傳統對銀行呆板的印象。

今年Richart從寵物教養議題出發，並與「中華民國流浪動物花園協會」合作舉辦「全能破壞王」活動。「中華民國流浪動物花園協會」自2006年9月成立，致力於幫助流浪貓狗找到家庭歸宿，但在協助送養的過程中，發現很多貓狗被棄養是來自於飼主對於寵物行為的不瞭解，寵物可能因為情緒或壓力導致飼主眼中的「脫序」舉動，例如啃咬家具、破壞家中擺設等等。本次Richart「全能破壞王」活動，以360度互動方式讓民眾體驗居家破壞現場，引導民眾了解毛小孩行為背後的緣由，從根本改善浪浪教養的問題。

(時報資訊)